Игорь Гордин поделился, почему не снимался у тестя Владимира Меньшова

Актер Игорь Гордин (служит в МТЮЗе, играет на сцене МХТ им. Чехова, Театра Наций и в «Современнике», активно снимается в кино, лауреат премий Станиславского, «Чайка», «Золотая маска») дал большое интервью новостному порталу aif.