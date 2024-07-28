Игорь Гордин поделился, почему не снимался у тестя Владимира Меньшова

Актер Игорь Гордин (служит в МТЮЗе, играет на сцене МХТ им. Чехова, Театра Наций и в «Современнике», активно снимается в кино, лауреат премий Станиславского, «Чайка», «Золотая маска») дал большое интервью новостному порталу aif.
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