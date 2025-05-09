Да и какая она мачеха? Ну ё-мое, сама ж материнства не познала

— Элла, я вернулся! Ульяна дома? — Владислав Гурьевич поставил сумку в прихожей, -Элла, борщ есть? Погрей мне, чеснока почисть, и хлеба нарежь побольше, домашнего хочется! Элла немного поморщилась, хорошо муж её не видел, но подумалось — эх, деревня! И пошла греть борщ.