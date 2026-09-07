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НАТО поставит оружие на Украину по новой схеме

НАТО поставит оружие на Украину по новой схеме

Украина постепенно будет получать военную помощь согласно своим запросам, а не желаниям спонсоров. Об этом в опубликованном 7 сентября интервью РБК-Украина заявила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук .

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