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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Жироны» после 2:2 с «Алавесом»: «Теперь уже не все зависит от нас. Если «Барса» одержит 4 победы, станет второй» 

В пятницу каталонцы сыграли вничью с «Алавесом» (2:2) и после 35 матчей занимают в таблице 2-е место, опережая «Барселону» на 2 очка, при этом у «блауграны» на игру меньше.

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