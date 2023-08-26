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«Не видела, чтобы Рубиалес целовал Рамоса или Карвахаля в губы, когда они брали большие трофеи. Это не укладывается в голове». Вратарь «Атлетико» Гальярдо о главе RFEF

«Не видела, чтобы Рубиалес целовал Рамоса или Карвахаля в губы, когда они брали большие трофеи. Это не укладывается в голове». Вратарь «Атлетико» Гальярдо о главе RFEF

В сентябре 2022-го Гальярдо вошла в Las 15 – группу из 15 футболисток, которые отказались играть за сборную Испании в знак протеста против тренера Хорхе Вильды.

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