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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о первом дне сборов со СКА: «Тяжелое время, нужно готовить фундамент. Я стараюсь, просто кайфую. Очень счастлив здесь быть»

«В первый раз, наконец‑то, увиделся с ребятами. Было легкое тестирование весь день. День волнительный для многих ребят.

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