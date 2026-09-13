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Царьград

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Два человека погибли в Нижнекамске из-за падения дрона на дерево

Два человека погибли в Нижнекамске из-за падения дрона на дерево

Беспилотник, столкнувшийся с деревом в Нижнекамске, привёл к гибели двоих, еще двое в тяжёлом состоянии.

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