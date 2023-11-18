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Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 30 бойцов на Купянском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 30 бойцов на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки российских войск при содействии боевых самолетов и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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