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Сегодня день Тараса Бессонного

Сегодня день Тараса Бессонного

10 марта православные чтят память святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского. Он возглавлял Церковь более двух десятилетий, но при этом продолжал вести весьма аскетичную жизнь, боролся с ересью, оказывал необходимую помощь пожилым людям, сиротам, вдовам и другим нуждающимся.

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