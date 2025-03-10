Сегодня день Тараса Бессонного

10 марта православные чтят память святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского. Он возглавлял Церковь более двух десятилетий, но при этом продолжал вести весьма аскетичную жизнь, боролся с ересью, оказывал необходимую помощь пожилым людям, сиротам, вдовам и другим нуждающимся.
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