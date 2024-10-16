В Нижнем Новгороде стартует социальная кампания "Бюст-мост"

С 20 октября по 20 ноября в Нижнем Новгороде пройдет традиционная социальная акция "Переброшенный мост через Волгу: против рака молочной железы", которая проводится ежегодно с 2015 года под патронатом Правительства Нижегородской области, Министерства здравоохранения Нижегородской области и АНО "Центр 800".