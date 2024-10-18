Страна и люди
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Страна и люди

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Отбывающий пожизненное экс-сенатор обратился к Кадырову. «После Аллаха вся надежда на тебя»

Отбывающий пожизненное экс-сенатор обратился к Кадырову. «После Аллаха вся надежда на тебя»

Отбывающий пожизненный срок Арашуков извинился перед Кадыровым из колонииБывший сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков в Московском городском суде во время оглашения приговора, 2022 годИлья Питалев/РИА Новости Отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову.

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