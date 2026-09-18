Как звёзды справляются с ролью многодетных родителей: реальные истории без глянца

Быть на виду, жить в плотном графике съёмок и гастролей, а после возвращаться домой, где ждут не только тишина и отдых, а целый мир детских голосов, вопросов и потребностей, — это особый навык.
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