Лидеры стран Запада приехали в Киев на поезде

На Украину прибыли высокопоставленные лица из Италии, Бельгии и Канады. Премьер-министры Бельгии, Италии и Канады Александер де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехали в Киев.