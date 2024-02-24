Лидеры стран Запада приехали в Киев на поезде

На Украину прибыли высокопоставленные лица из Италии, Бельгии и Канады. Премьер-министры Бельгии, Италии и Канады Александер де Кроо, Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехали в Киев.
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