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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрзинов о Демидове: «Его прогресс – заслуга тренеров СКА и Кузнецова. Дебютант как губка впитывает опыт Евгения. Такие связки надо находить в каждой команде»

– Вы еще летом отмечали новичка СКА Ивана Демидова, и он уже забил 10 голов и набрал 27 очков – в 38 матчах чемпионата.

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