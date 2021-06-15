Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Буржуинские Полицейские открывают памятник Советским Милиционерам. Дело хорошее. Правоприемство. А только Сталин не о...Владимир Колоколь...
  • Konstantin Петров
    У меня с детства прививка от оспы. Пойдет? Сказано же, что можно с любой прививкой!Турция теперь при...
  • Konstantin Петров
    Как-то по тихому убрали из КТОФ одну первую буковку. Ну буковка и буковка, в алфавите их много, жалко что ли?. А межд...Военные строители...

В Иркутской области два школьника награждены нагрудным знаком «Горячее сердце» за спасение тонущего ребёнка

Всероссийскую награду «Горячее сердце» из рук заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой получили два школьника Приангарья Егор Корчагин и Кирилл Шеремет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх