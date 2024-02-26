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Семейный выход: Деми Мур и ее старшие дочери в идеальном офисном стиле

Семейный выход: Деми Мур и ее старшие дочери в идеальном офисном стиле

Актриса посетила выставку российского дизайнера-архитектора Пока в России отмечали 23 февраля, Деми Мур вместе со старшими дочерьми посетила открытие инсталляции The Meeting Room в Лос-Анджелесе, совместившей в себе культовый нью-йоркский бренд The Frankie Shop и дизайн-бюро Crosby Studios.

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