Семейный выход: Деми Мур и ее старшие дочери в идеальном офисном стиле

Актриса посетила выставку российского дизайнера-архитектора Пока в России отмечали 23 февраля, Деми Мур вместе со старшими дочерьми посетила открытие инсталляции The Meeting Room в Лос-Анджелесе, совместившей в себе культовый нью-йоркский бренд The Frankie Shop и дизайн-бюро Crosby Studios.
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