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Царьград

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В Сети опубликовали фейковое видео от лица главы минобра Прикамья

В Сети опубликовали фейковое видео от лица главы минобра Прикамья

На кадрах Раиса Кассина сообщает о запуске несуществующей программы «Солдат ребенка не обидит».Фейковое видео от лица главы минобра Прикамья Раисой Кассиной было опубликовано в Сети.

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