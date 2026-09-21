Мошенники отправили русским фальшивые уведомления об оплате iPhone

Мошенники рассылают русским поддельные уведомления об оплате iPhone криптовалютой. Замглавы проекта "За права заемщиков" Алла Храпунова предупреждает: нажатие на ссылки и звонки могут привести к краже данных и денег.
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