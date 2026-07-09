«Скорость измеряется секундами». Новые стандарты банковского контакт-центра

В Москве состоялась церемония вручения премии Frank Award 2026 Банковские контакт-центры. В рамках мероприятия компания Frank RG представила результаты четвертой волны исследования банковских контакт-центров , назвала банки с наилучшими показателями и провела две экспертные дискуссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии