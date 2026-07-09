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Frank Media

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«Скорость измеряется секундами». Новые стандарты банковского контакт-центра

В Москве состоялась церемония вручения премии Frank Award 2026 Банковские контакт-центры. В рамках мероприятия компания Frank RG представила результаты четвертой волны исследования банковских контакт-центров , назвала банки с наилучшими показателями и провела две экспертные дискуссии.

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