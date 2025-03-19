Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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День моряка-подводника в России

День моряка-подводника в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив 19 марта в России отмечается День моряка-подводника, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности".

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