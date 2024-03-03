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Расходы превышают доходы, дочь в США, жена в Лондоне (бывшая)

Расходы превышают доходы, дочь в США, жена в Лондоне (бывшая)

На фото: Владимир Григорьев  21 октября 2023 175K прочитали Кадровый голод в Правительстве РФ Генпрокуратура заинтересовалась декларацией чиновника Минцифры: его доходы не сходятся с расходами.

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Комментарии
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Лев Добрый
А сколько таких Григорьевых на других государственных должностях, известно только Богу!👀😜👈👍🤠
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17 час.

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