Расходы превышают доходы, дочь в США, жена в Лондоне (бывшая)

На фото: Владимир Григорьев 21 октября 2023 175K прочитали Кадровый голод в Правительстве РФ Генпрокуратура заинтересовалась декларацией чиновника Минцифры: его доходы не сходятся с расходами.
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