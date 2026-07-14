Страна и люди
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Страна и люди

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Разведчики уничтожили засаду из восьми дронов-«ждунов» в Красном Лимане

Разведчики уничтожили засаду из восьми дронов-«ждунов» в Красном Лимане

Подразделения артиллерийской разведки выявили в Красном Лимане засаду из восьми украинских дронов-камикадзе, которые ожидали появления российской техники или пехоты.

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