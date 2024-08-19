В Петербурге подсчитали, сколько жителей будут платить повышенный НДФЛ

Это отразится не более чем 3,2 процентов налогоплательщиков Налоговая реформа, согласно которой произойдет переход на прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22 процентов, затронет только 3 процента петербуржцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии