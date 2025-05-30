Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с аварийным отключением воды в Керчи

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства ресурсоснабжающей организацией, а также причинам и условиям возникновения аварийной ситуации, — сообщили в ведомстве.
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