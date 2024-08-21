SHAMAN решил изменить ход истории своим туром по городам России

Автор и исполнитель песен, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, задумал грандиозный проект — тур по регионам России, включающий более сотни концертов, в том числе в городах Новороссии.
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