Алаудинов: спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление

Бойцы спецназа «Ахмат» переброшены на Харьковское направление спецоперации, они уже находятся на разных участках линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов.
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