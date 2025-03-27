Впервые за всю СВО: Путин вернул иностранную компанию в Россию

Итальянский бренд Ariston возвращается на российский рынок. Компания Ariston, известный производитель водонагревателей и отопительного оборудования, покинувшая Россию из-за западных санкций, вновь возвращается в страну.
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