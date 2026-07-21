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Газета.ру

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Биолог Федоров: грибы после жары могут стать опасными для здоровья

Биолог Федоров: грибы после жары могут стать опасными для здоровья

Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров рассказал, что даже съедобные дикорастущие грибы после продолжительной жары могут представлять угрозу для потребителей.

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