Полароидная эротика Кирстен Тис ван ден Ауденарде

Сегодня профессиональный фотограф ассоциируется у всех с баснословно дорогой зеркальной камерой. Фотограф из Бельгии Кирстен Тис ван ден Ауденарде (Kirsten Thys van den Audenaerde) разрушает стереотипы и снимает настоящие шедевры на старенький «Полароид».