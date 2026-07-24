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Царьград

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Обычный дождь может навредить человеку. Влияет на работу всех органов

Обычный дождь может навредить человеку. Влияет на работу всех органов

Обычный дождь или арктический снег могут быть опасны для человека. Как осадки могут повлиять на организм, рассказала эксперт.

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