Raiffeisen Bank перестал считаться «спонсором войны»

Украинские власти временно приостановили статус «спонсора войны» для австрийского Raiffeisen Bank. Это сделано на время консультаций с участием представителей Европейской комиссии, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
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