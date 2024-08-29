Полицией Санкт-Петербурга задержаны двое братьев, разъезжавших на кроссовере с килограммом кокаина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий вышли на след и задержали двоих братьев в возрасте 26 и 35 лет, подозреваемых в наркопреступлении.
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