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Zero Hedge

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Comey Attorneys Seek Dismissal Of Indictment Over '86 47' Instagram Post

Comey Attorneys Seek Dismissal Of Indictment Over '86 47' Instagram Post

Comey Attorneys Seek Dismissal Of Indictment Over '86 47' Instagram Post Via American Greatness, Attorneys for former FBI Director James Comey are asking a federal court to toss out the indictment accusing him of threatening President Donald Trump’s life, arguing his Instagram post of seashells spelling “86 47” was nothing more than protected political speech.

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