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ИА Реалист

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Глава TikTok предсказал прорывы от ИИ

Глава TikTok предсказал прорывы от ИИ

СИНГАПУР (ИА Реалист). Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу заявил: искусственный интеллект в течение ближайших двух-трёх лет приведёт к крупным научным прорывам.

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