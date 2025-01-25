В Иркутской области полицейские присоединились ко Всероссийской акции «Студенческий десант»

Мероприятие проводится ежегодно и приурочено ко Дню российского студенчества. С 20-24 января студенты третьего курса юридического факультета ангарского филиала «Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма» посетили городской отдел полиции № 2 и Управление МВД России по Ангарскому городскому округу.
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