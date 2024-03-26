Авиабомбы разгромили пункт сбора ВСУ: ВС РФ «накрыли» Сумскую область

Все жители села были эвакуированы. Великая Писаревка находится в районе Сумской области. Ранее писали: Харьков обесточен! Атакованы новые объекты: разбор завалов и паникаПрилеты наших «Гераней» подтверждают местные тг-канала.
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