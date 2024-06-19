Регулярное употребление сыра связано со здоровым старением

Ученые обнаружили связь между сыром, самочувствием и здоровой старостью. Исследователи под руководством Тянь-Ге Ванга из Медицинской школы Шанхайского университета Цзяо Тун изучили наборы данных 2,3 млн генетически разных европейцев.
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