НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили новое подозрение бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной, сообщает 5 августа Центр противодействия коррупции Украины .
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