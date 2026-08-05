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НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной

НАБУ и САП вручили новое подозрение Стефанишиной

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручили новое подозрение бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной, сообщает 5 августа Центр противодействия коррупции Украины .

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