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Цель № 1 среди наемников. Главарь «Грузинского легиона» 30 лет воюет с РФ

Цель № 1 среди наемников. Главарь «Грузинского легиона» 30 лет воюет с РФ

В России объявлен в розыск глава «Грузинского легиона» Мамука (Ушанги) Мамулашвили. Боевик, который живет на войне с подросткового возраста, создал самый многочисленный отряд наемников на Украине.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Придет то время, когда этой вонючей мамуке впердолят в очко выстрел от РПГ , и отправят на совещание к бандере. Или, - повесят на ближайшей помойке, как десерт для местных ворон.
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2 час.
лл
лина любимцева
Чокнутые  уроды. Грузляди недобитые.
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1 час.

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