Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности силовиков после убийства кузбасских школьниц

АртемПолитикаСледственный комитет возбудил уголовное дело о халатности силовиков после убийства кузбасских школьницНесмотря на запрет покидать Мыски, 6 сентября мужчина оказался в Киселевске — это примерно 130 км от Мысков.Вернуться к статье156НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрЗнаменитые российский похренизм и безответственность. Приватизация? Кто старое… это было давно. Саяно-Сушенская? Кто старое… Обманутые дольщики? Тридцать лет куражатся прохвосты. Финансовые пирамиды? Только множатся. Но вот качнулись прибыли прохвостов. И началось: триллионы потекли в банки, начался мигрантский беспредел. Триллионы не только украли, но и вывезли. И что? Амнистия. А вы о гражданах. Это другое.Валентин ПоляковСаяно-Шушенская ГЭС – частное предприятие, дольщики сами втянулись в жилищные авантюры, в финансовые пирамиды граждан тоже никто не вовлекал помимо их вои! А ЧП были и сорок лет тому назад, и пятьдесят, и сто. А когда у тебя украли триллионы? Они у тебя были? Уж какие жестокие убийства были в те времена! Но какое отношение всё это имеет к гибели девочек? Ты свалил в одну кучу всё и доволен, извращенец особого рода...Wladimir Соснинтакие как навальные отслеживаются днём и ночью а на подонков и извращенцев средств для этого нет.Дети простых тружеников ничем не защищены от разных ублюдков..а что правительство с депутатами? у них дети все под охраной и за высоким забором с прислугой. не трудно догадаться,что халатность спишут как обычно на заваленного бумагами участкового уполномоченного как всегда.Сергей РоссиНавальный и ему подобные, это прямая угроза власти. А власть это кормушка. А убийцы детей на кормушку не претендуют, для власти они не опасны. Вам надо, вы за ними и следитеВалентин ПоляковНавальный, Певчих и прочая шелупонь почти открыто работает на спецслужбы Запада и тем представляет прямую угрозу государственной безопасности России! И то, что они до сих пор не ликвидированы, а все кроме Навального – на свободе, свидетельствует об прорехах в российском законодательстве и о плохой работе российских спецслужб. Но это – ФСБ, НАК и другие, но они наблюдением за освобождёнными уголовниками не занимаются. А прокурорам и следователям следовало бы в первую очередь навести конституционный порядок в т.н. пенитенциарной системе, чтобы там главенствовали Конституция РФ и прочие законы, а не криминальные авторитеты и нравы уголовного мирка...Alexandr PПохоже 100% зомбирован ТВящиком (потерял способность критически воспринимать инфу и адекватно оценивать суровую реальность) и у тебя налицо (морду лица) обострения параинодальной шизофрении стадии аффекта. Деградируют все важнейшие системы гос-ва. Это не только почти полное отсутствие надзора за реальн и потенциальн маньяками, но лишь за это утро в 2-х городах РФ произошли 2 взрыва газа в многокварт ж/д с жертвами. В то время как мировая экономика растет св 3% ВВП/год рос-ая последние 12 лет стагнирует (рост ~0.5%/год), в экономике полностью доминирует олигархат выкачивающий все больше средств из России котор основном выводятся в оффшоры, а недавно олигарх Абрамович прикупил очередную золотую яхту стоим котор значит больше годового бюджета Алтайского края. При этом доходы большинства последн 7 лет не растут, зато стремительно растёт убыль (вымирание) россиян основном титульн нации (по данным Росстат за 19, 20 гг убыль св 1 млн, по оценке 21 г превысит млн). Это суровая реальность, а Навальный нужен для того, чтобы на них переводить стрелки подобные что одобрям-с тебе дегенераты.....Wladimir СоснинА что мне следить за ними? Мочить только.Так за это ещё и посадят. а навальный мне беды не приносил и не принесёт кроме информации.которую никогда не подаст Соловей со скабеевой!Wladimir Соснин+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Андрей ПавловНавального и Ко как угрозу власти и в микроскоп не видно. Трепачи. Основная угроза власти там, где принимаются РЕШЕНИЯ. Либерастическая пятая колонна во властных структурах.Валентин ПоляковОтвечаю. Знаешь, мне совсем неинтересно, что у тебя диагностируют психиатры, какое психическое заболевание, какая у тебя шизофрения! Так что не к чему мне эта твоя исповедь! И хотя шизофрения неизлечима, лечиться всё равно необходимо. Лечись, не нарушай режим...Alexandr PКто бы сомневался, неадекватный дегенерат он и в африке дегенерат! Понять смысл ряда новых слов, для олигофрена это чересчур. Похоже единственная извилина и та выпрямилась. Сочуствую бедолаге из палаты №6. Слышь болезный тебе 100% поможет спец.курс - уколоться и забыться, и так каждый день.Валентин ПоляковКаких таких силовиков? СК делать больше нечего? Или автор заголовка мутит воду? Ах да, источник и без этого мутный, склонный к провокационным публикациям...Сергей КозинА он в Мысках не мог натворить дел?! Что дает такой надзор?Астон МартинДа сколько можно терпеть эту глупую мягкотелость к этим уродам и насильникам , бабушку укравшую случайно маленькую пачку сливочного масла в магазине доведут до смерти а с уродами церемонятся и не знают чего делать , куда движемся , ау придержащие ...???Eduard OrlovВ Алматы в прошлом году педофила по горячим следам поймали, так народ эту тварь чуть на куски не порвал. Полиция еле отбила. Так потом саму полицию чуть не разгромили, машины около участка сожгли. Вот это реакция здорового общества на этих мразей. А в России у такого чмошника экс.кандидат в президенты интервью берет!!! Вы что там??? Мужики перевелись??? За этих двух девчушек у нас бы порвали и педофила и весь полицейский участок к чертям собачьим.Комментировать
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