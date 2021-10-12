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В Белом доме назвали конструктивными встречи Нуланд в Москве

В Белом доме назвали конструктивными встречи Нуланд в Москве

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что встречи заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москве носят конструктивный и продуктивный характер.

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