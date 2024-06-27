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Владимирские новости

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Производство в Петушках обвиняется в загрязнении земли

Производство в Петушках обвиняется в загрязнении земли

В апреле этого года на одном из предприятий Владимирской области произошла авария, в результате которой неочищенные сточные воды сбросили на рельеф местности, что привело к загрязнению земельного участка промышленными стоками.

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