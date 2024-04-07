Волна инвестиций: дикий запад Крыма превратится в Мальдивы

Строительство трассы Симферополь-Евпатория-Мирный проходит в один этап – основную часть работ уже выполнили, и сейчас рабочие приступили к установке ограждения, а затем будут готовиться к нанесению дорожной разметки.
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