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Волна инвестиций: дикий запад Крыма превратится в Мальдивы

Волна инвестиций: дикий запад Крыма превратится в Мальдивы

Строительство трассы Симферополь-Евпатория-Мирный проходит в один этап – основную часть работ уже выполнили, и сейчас рабочие приступили к установке ограждения, а затем будут готовиться к нанесению дорожной разметки.

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