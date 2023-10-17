Григорян о 2:2 с Кенией: «Наверное, что‑то в нашем менталитете произошло. У всех россиян‑футболистов какое‑то короткое замыкание»

«Поразительно. Слушая интервью Горшкова, думаешь: «Какая, господи, ущербность в нем». Это, конечно, если не знаешь Горшкова и не знаешь, что «Крылья» обыграли «Спартак» со счетом 4:0 и в какой манере они это сделали.