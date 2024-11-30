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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Утечка раскрыла все характеристики видеокарт Intel Arc B580 и Arc B570 в преддверии их...

Утечка раскрыла все характеристики видеокарт Intel Arc B580 и Arc B570 в преддверии их...

Утечка раскрыла все характеристики видеокарт Intel Arc B580 и Arc B570 в преддверии их дебютаСледом за недавним официальным подтверждением компанией Intel скорого анонса видеокарт Arc Battlemage, последователи утечки, которые раскрыли практически полные характеристики будущих новинок.

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