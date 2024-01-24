Артистов-предателей, которые поливали грязью нашу страну и участников СВО, начнут наказывать. Законопроект уже готов и будет внесён на рассмотрение в Госдуму в понедельник, 22 января.
Без денег и званий. Власти готовят самый болезненный удар возмездия по артистам-предателям
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Виктор Шилин
Конфискуйте хотя бы одну банку варенья и корзину печенья. Вот тогда поверю в вашу решимость. А пока бла-бла-бла...
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2 час.
Валентина Литвяк
Чтобы пропариться и успокоить народ громко вносят в Думу законы против врагов России, долго обсуждают и тихо спускают на тормозах. Пока не смениться состав Думы, никакие законы против предателей не будут приняты. Все предлагаемые теперь законы должны быть приняты ещё в 2014 году.
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1 час.
Зинаида Моисеева
Уж сильно храбрые эти никчемные артисты стали. Пора их---давно прижучивать . Сколько молодых талантов, которые из-за этого ,всем надоевшего СТАРЬЯ,-- не могут попасть на большую сцену. Кыш!!!
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1 час.
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