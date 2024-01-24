Без денег и званий. Власти готовят самый болезненный удар возмездия по артистам-предателям

Виктор Шилин Конфискуйте хотя бы одну банку варенья и корзину печенья. Вот тогда поверю в вашу решимость. А пока бла-бла-бла...

Валентина Литвяк Чтобы пропариться и успокоить народ громко вносят в Думу законы против врагов России, долго обсуждают и тихо спускают на тормозах. Пока не смениться состав Думы, никакие законы против предателей не будут приняты. Все предлагаемые теперь законы должны быть приняты ещё в 2014 году.