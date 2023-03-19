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Сын Барыкина смог оформить права на творческое наследие отца

Сын Барыкина смог оформить права на творческое наследие отца

Александр Барыкин, бывший звездой конца 80-х и 90-х годов, ушел из жизни более десяти лет назад. Но на свои хиты, которые звучат до сих пор, к примеру, песня «Я долго буду гнать велосипед», музыкант вовремя правильно не оформил авторские права.

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