Сын Барыкина смог оформить права на творческое наследие отца

Александр Барыкин, бывший звездой конца 80-х и 90-х годов, ушел из жизни более десяти лет назад. Но на свои хиты, которые звучат до сих пор, к примеру, песня «Я долго буду гнать велосипед», музыкант вовремя правильно не оформил авторские права.