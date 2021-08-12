Аргументы недели

97 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • aleks virt
    Хм-м-м .... А, может всё же вначале провести референдум в ДНР и ЛНР? Никто же не справшивал жителей ДНР и ЛНР как и г...Экс-депутат Госду...
  • Вильгельм Гегель
    Поживем увидим! "Или шах умрет, или осел сдохнет". Ходжа Насреддин.Финский политолог...
  • Вильгельм Гегель
    Когда его задача была исчерпана, он перешел на другую работу!Бывший разведчик ...

Южноуральцев приглашают на вечер научных страшилок

Южноуральцев приглашают на вечер научных страшилок

Ученые рассмотрят распространенные страхи и суеверия с научной точки зрения. 13 августа сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) проведет трансляцию специального выпуска научно-популярного ток-шоу «Вечер научных страшилок: убежище».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх