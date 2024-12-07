С выплатами зарплат местным бюджетникам уже возникла серьезная проблема – они вообще не выплачиваются.
Абхазы угрожают отомстить за мандарины и блокировать нашу военную базу
Комментарии
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Владимир Четвериков
Слишком прикормили абхазов, а те берега потеряли... Абхазы! Может вас грузинам вернуть?и Они тот вас ждут.)
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2 час.
Анатолий Страшко
Мало давали! Вот американцы с турками насыпят полные карманы.
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2 час.
АС
Анатолий Страшко
Предложить грузинам север Абхазии а нам оставить приморскую часть всю. Думаю грузины согласятся. Грузины абхазов порвут. Мы выгоним их, как хохлов, с наших земель. Только так!
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2 час.
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