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И слишком мало, и слишком много сна ускорило старение почти всех органов

И слишком мало, и слишком много сна ускорило старение почти всех органов

В рамках масштабного проекта под руководством Джунхао Вэня из Вагелосовского колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета (США) команда исследователей обучила нейросети на базе данных Британского биобанка (UK Biobank).

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