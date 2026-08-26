И слишком мало, и слишком много сна ускорило старение почти всех органов

В рамках масштабного проекта под руководством Джунхао Вэня из Вагелосовского колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета (США) команда исследователей обучила нейросети на базе данных Британского биобанка (UK Biobank).
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